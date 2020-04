India: coronavirus, venti per cento dei nuovi casi legati al raduno di Jamaat Tabligh (3)

- La vicenda ha innescato polemiche. Il ministro per gli Affari delle minoranze, Mukhtar Abbas Naqvi, ha definito il raduno internazionale un “crimine talebano”. “In un momento in cui l’intero paese è unito per combattere il coronavirus, in tali circostanze, una cosa del genere è un crimine. Non solo la legge, ma anche l’Onnipotente non perdonerà una cosa del genere. È una disgrazia che la vita di così tante persone sia stata messa in pericolo a causa di un approccio così negligente”, ha dichiarato l’esponente dell’esecutivo in un’intervista al quotidiano “Hindustan Times”. Riguardo al rischio di reazioni negative contro la comunità musulmana, Naqvi ha detto: “Non guardiamo se è indù o musulmano o attraverso alcuna lente religiosa. Questo è un crimine. Il luogo in cui è avvenuto questo incontro appartiene a una sola comunità religiosa. I partecipanti sono i primi a essere infettati dalla malattia. Tale azione danneggia la società e il paese in generale”. (segue) (Inn)