India: coronavirus, venti per cento dei nuovi casi legati al raduno di Jamaat Tabligh (5)

- Nel 2018 si è creata una frattura interna all’organizzazione, originata da divergenze sulla gestione: la fazione principale è quella di Nuova Delhi, mentre l’altra fa capo alla moschea di Nerul, vicino Mumbai, nel Maharashtra, ed è guidata dal maulana Ahmed Lad e da Ibrahim Deola. Tablighi Jamaat è oggetto di critiche di varia natura, anche all’interno del mondo musulmano, per la segregazione delle donne, per la vita missionaria lontana dalla famiglia, per la neutralità politica o per l’ortodossia stessa. Inoltre, secondo fonti di intelligence di vari paesi (Francia, Stati Uniti, India, Pakistan), diversi estremisti provengono dalle fila di Tablighi Jamaat, tra i quali i fondatori del gruppo militante fondamentalista islamico pakistano Harkat ul-Mujahidin (Hum). (Inn)