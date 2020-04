Kosovo: premier Kurti, adozione del principio di reciprocità con la Serbia sarà graduale

- Il primo ministro ad interim del Kosovo Albin Kurti ha affermato che la reciprocità è un principio universalmente riconosciuto nel diritto internazionale e che la decisione del governo di introdurre reciprocità anziché dei dazi del 100 per cento sulla Serbia sarà attuata gradualmente. Kurti ha affermato che il popolo kosovaro dovrebbe essere trattato in modo equo e senza pregiudizi e che "non esiste alcun motivo legittimo o legale per accettare che i cittadini della Repubblica del Kosovo e le nostre autorità siano discriminate e ostacolate quando devono interagire con le autorità della Serbia a livello commerciale”. Il premier ad interime ha affermato, inoltre, che da quando è entrato in vigore l'accordo Cefta volto a eliminare le barriere commerciali tra le parti firmatarie, la Serbia ha applicato una serie di barriere commerciali nei confronti del Kosovo, danneggiando gli esportatori e gli importatori del paese. "L'attuazione delle misure di reciprocità da parte delle autorità della Repubblica del Kosovo sarà graduale e una risposta proporzionale al comportamento delle autorità serbe", ha scritto Kurti su Facebook. (segue) (Kop)