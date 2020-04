Coronavirus: Rosato (Iv), reddito emergenza? Non conta nome ma risorse per chi ha bisogno

- Il vicepresidente della Camera Ettore Rosato, di Italia viva, intervenendo a Radio Cusano Campus, a proposito del Reddito di cittadinanza e di emergenza, ha chiarito che "sugli strumenti per coprire la povertà nessuno si è mai tirato indietro. Noi li abbiamo introdotti, il M5s gli ha dato un altro nome anche più efficace. Sono strumenti per combattere la povertà e vanno attivati come tali. A un professionista che deve tenere lo studio chiuso in questo periodo - ha continuato - non bisogna dargli il reddito di cittadinanza, bisogna dargli un assegno che vada a ricostruire quel pezzo di reddito che ha perso nel momento in cui è rimasto chiuso. Un professionista si vergognerebbe di avere il reddito di cittadinanza, di avere la carità, vuole uno strumento per poter riprendere poi la sua attività". Quindi, il vicepresidente della Camera ha aggiunto: "I 25 miliardi che abbiamo già preso e i 100-200 che dovremo andare a prendere sono tutti debiti che facciamo sulle nuove generazioni. Quindi cerchiamo di investire un po' anche sulle nuove generazioni che saranno quelle che dovranno pagarsi il debito nel futuro. Reddito di emergenza? Chiamiamolo come vogliamo, però che arrivino le risorse a chi ne ha bisogno". (Rin)