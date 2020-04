Cina: coronavirus, sei morti, 35 nuovi casi e 55 pazienti asintomatici nelle ultime 24 ore

- La Cina continentale ha riportato 35 nuovi casi confermati di Covid-19, tutti importati, e 55 nuovi pazienti asintomatici nelle ultime 24 ore. Lo ha riferito la Commissione sanitaria nazionale cinese. Sempre ieri, la provincia di Hubei - focolaio dell'infezione - ha riportato sei morti, 37 nuovi casi asintomatici. Ieri, 170 persone sono state dimesse dagli ospedali dopo il recupero. Con dati aggiornati a ieri, la Cina continentale ha riportato un totale di 841 casi importati ma nessuna morte. Dei casi importati, 140 sono stati dimessi dagli ospedali dopo il recupero e 701 sono stati curati in ospedale con 18 in gravi condizioni, ha affermato la commissione. I casi complessivamente confermati in Cina hanno raggiunto 81.589, inclusi 1.863 pazienti ancora in trattamento, 76.408 pazienti dimessi dopo il recupero e 3.318 persone decedute a causa della malattia. La commissione ha dichiarato che 153 persone erano ancora sospettate di essere state infettate dal virus, 152 delle quali provenienti dall'estero. La commissione ha aggiunto che 20.072 contatti stretti sono ancora sotto osservazione medica. ieri, 1.898 persone sono state dimesse dall'osservazione medica. (Cip)