Coronavirus: Errore (Sace) a "Il Sole 24 Ore", pronti a rilanciare export nei mercati che ripartiranno

- E' convinto che l'export, "punto di forza" dell'economia italiana, "possa riattivarsi già entro fine anno". Ma, per ridargli slancio, occorre lavorare da subito "al riposizionamento del brand Italia nel mondo attraverso il tavolo ad hoc, costituito con il ministero degli Affari esteri e con l'Ice, puntando a misure specifiche di marketing istituzionale ma anche a iniziative eccezionali". Come un fondo "salva Italia", partecipato dalle grandi istituzioni finanziarie del paese, che sostenga le pmi con finanziamenti a lungo termine, controgarantiti dallo Stato, e criteri di accesso semplificati per la bancabilità delle operazioni. Perché per Rodolfo Errore, presidente di Sace dal dicembre 2019, quando è stato nominato insieme all'ad Pierfrancesco Latini, già consigliere della società e con una lunga esperienza di mercato alle spalle, per superare un'emergenza trasversale al Paese, servono "soluzioni di sistema e una rapida azione su due fronti: contenimento dei danni economico-finanziari e riattivazione concreta dei mercati e del Paese", spiega a "Il Sole 24 Ore". (segue) (Rin)