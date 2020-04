Coronavirus: Errore (Sace) a "Il Sole 24 Ore", pronti a rilanciare export nei mercati che ripartiranno (2)

- L'export, afferma Errore, deve reggere l'onda d'urto dell'epidemia. "Prima dello scoppio dell'emergenza, - spiega il presidente - ci aspettavamo un tasso di crescita dell'export del 2,8 per cento nel 2030, ma è una stima che al momento non siamo in grado di confermare. Valuteremo i parametri economico-finanziari del secondo e terzo trimestre per capire se riusciremo a ripartire nel 2021". Una ripresa "dipenderà dalla riapertura dei mercati internazionali: man mano che si riavvieranno, dopo aver risolto la fase più acuta dell'epidemia da Covid-19, l'export italiano potrebbe avere una ripartenza. Ciò potrebbe quindi avvenire verso fine anno nei mercati aperti alla commercializzazione dei prodotti o all'allocazione di iniziative produttive. E, a quel punto, il 2021 avrebbe una buona velocità di riavvio che può consentire anche un rimbalzo significativo". Poi il presidente spiega "in che modo Sace può contribuire alla ripartenza. "Con Cassa depositi e prestiti, che si conferma una fucina a supporto del Paese, abbiamo messo in piedi una serie di misure e, come Sace, abbiamo previsto 4 miliardi in più per l'export e l'internazionalizzazione: 1,5 miliardi di garanzie per facilitare l'erogazione di finanziamenti bancari a supporto del circolante; 2 miliardi di coperture assicurative per aiutare le imprese a penetrare nuovi mercati; e, infine, 500 milioni per dare slancio all'export in aree a elevato potenziale di domanda per il made in Italy". (segue) (Rin)