Coronavirus: Errore (Sace) a "Il Sole 24 Ore", pronti a rilanciare export nei mercati che ripartiranno (3)

- Il decreto Cura Italia prevede che Sace supporti in questa fase anche l'import. "È una misura specifica che consente di garantire l'import per aiutare le Regioni che voglio acquistare beni necessari per affrontare l'emergenza sanitaria. È una leggera virata dalla nostra tradizionale missione di supporto all'export in modo da fluidificare il rapporto tra la controparte pubblica, che normalmente ha tempi di pagamento molto lunghi, e un fornitore estero. Finora la risposta delle Regioni è stata buona, ma servono anche iniziative eccezionali per un periodo eccezionale". "Nel 2008 - racconta Errore - abbiamo avuto una crisi determinata dalla finanza, oggi invece la finanza può avere una sorta di riscatto perché la soluzione di questa emergenza passa necessariamente da meccanismi finanziari. E gli sforzi vanno dispiegati sia sulle micro-imprese, dalle partite Iva alle aziende a conduzione familiare, che hanno necessità di un "sussidio d'emergenza", una tantum, per poter riaprire, sia sulle pmi e le mid corporate dove sarà necessaria una mappatura dei settori più colpiti per dar loro priorità di finanziamento affinché il calo delle vendite di questo trimestre non si trasformi in insolvenza". (segue) (Rin)