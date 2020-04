Coronavirus: Errore (Sace) a "Il Sole 24 Ore", pronti a rilanciare export nei mercati che ripartiranno (4)

- "Oltre alle risorse - aggiunge Errore - sarà fondamentale anche la moratoria dei debiti bancari e bisognerà fare anche un passo verso le banche, manlevando gli istituti di credito nell'erogazione di nuovi finanziamenti da eventuali rischi penali o di credito riconducibili a ipotesi di revocatoria. Ma occorre altresì rafforzare il fondo di garanzia delle pmi, estendendolo alle midcorporate, e lavorare su una estensione della garanzia dello Stato ai prestiti a lungo termine". Per quanto riguarda invece l'ipotesi di un ampliamento della garanzia di Sace oltre l'export limitatamente all'emergenza, il presidente rileva che "Sace è uno strumento tecnico-operativo. Le scelte strategiche spettando all'azionista Cassa depositi e prestiti e al ministero dell'Economia e delle Finanze, ma nessuno sta pensando ai giovani che rappresentano il futuro del paese. Ecco perché credo sia opportuno un pensatoio dove sia possibile elaborare dei progetti che abbiano i giovani al centro, mettendo a disposizione un po' di finanza straordinaria per le start up e per la riconversione industriale. Non possiamo non coinvolgerli in questo momento di forte cambiamento", ha concluso Errore. (Rin)