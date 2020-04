Coronavirus: Rosato (Iv), Renzi? Giusto pensare a come riaprire con gradualità

- Il vicepresidente della Camera Ettore Rosato, di Italia viva, intervenendo a Radio Cusano Campus, a proposito della polemica sullo stop alle restrizioni, ha spiegato: "Sabato è uscita l'intervista di Renzi e tutti a dire no sui giornali della domenica. I giornali del lunedì erano pieni di proposte su come riaprire. E' indubbio che dobbiamo pensare a come riaprire. La nostra preoccupazione è arrivare impreparati alla riapertura. E' molto più facile chiudere che riaprire". Per riaprire con gradualità, ha poi continuato Rosato, "bisogna progettare questa gradualità. Noi pensiamo che oggi, anzi ieri, bisognava cominciare a pensare a quali filiere devono riaprire per prime. Visto che il virus ci vorrà un anno per debellarlo, bisogna avere un piano per riaprire in sicurezza. Il nostro compito è questo, così come pensare a come far finire l'anno scolastico ai nostri figli. Se non programmiamo ci ritroveremo come ci siamo trovati nell'emergenza, quando sapevamo che c'era un'epidemia in Cina e nessuno ha pensato di comprare i dispositivi di protezione". (Rin)