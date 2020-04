Russia-Bielorussia: Putin, insieme possiamo superare qualsiasi difficoltà

- La Russia e la Bielorussia possono superare qualsiasi difficoltà lavorando insieme. Lo ha dichiarato il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, in una lettera di congratulazioni inviata al suo omologo di Minsk, Aleksander Lukashenko, in occasione della Giornata dell’unità dei popoli dei due paesi. “Il presidente si è detto certo che lavorando insieme le nostre due nazioni possono trovare la soluzione a qualsiasi problema”, si legge in una nota del Cremlino. (Rum)