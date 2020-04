Iran: Ferrovie russe, stop a progetti infrastrutturali in corso nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Ferrovie russe hanno annunciato la sospensione dei progetti infrastrutturali precedentemente avviati in Iran. Lo si apprende da una nota della compagnia, in cui viene spiegato che le autorità di Teheran sono già state messe al corrente della decisione. “Le Ferrovie russe interromperanno tutti i progetti infrastrutturali attualmente in corso in Iran”, si legge nel documento. (Rum)