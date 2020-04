Tanzania: Banca mondiale approva prestito di 500 milioni di dollari per sostegno a settore istruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale ha stanziato un prestito di 500 milioni di dollari in favore della Tanzania per sostenere il settore dell’istruzione del paese africano. Lo ha annunciato lo stesso istituto in una nota, secondo cui il prestito beneficerà circa 6,5 milioni di studenti delle scuole secondarie rafforzando le scuole gestite dal governo e stabilendo percorsi educativi per gli studenti che abbandonano il sistema scolastico formale. “Ogni bambino in Tanzania merita una buona istruzione, ma ogni anno a migliaia viene negata questa opportunità di cambiare la vita. Questo progetto pone al centro i giovani del paese e dedica due terzi delle sue risorse ad ambienti di apprendimento migliori e più sicuri per le ragazze”, ha dichiarato Mara Warwick, direttrice nazionale della Banca mondiale per la Tanzania. “Questo è un passo importante nell'affrontare le sfide che i bambini della Tanzania devono affrontare durante la loro istruzione. La Banca mondiale continuerà il suo dialogo con il governo su questioni più ampie riguardanti la parità di trattamento degli scolari”, ha aggiunto la nota. (segue) (Res)