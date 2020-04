Tanzania: Banca mondiale approva prestito di 500 milioni di dollari per sostegno a settore istruzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tanzania attua una politica di istruzione di base gratuita che incentiva l'iscrizione alle scuole elementari ma che risente di una bassa qualità e di un alto tasso di abbandono. “La Tanzania, come molti paesi in tutto il mondo, soffre di una crisi di apprendimento, per cui i bambini non vanno a scuola o vanno a scuola ma non apprendono”, ha dichiarato Jaime Saavedra, direttore globale per l'educazione della Banca mondiale. “Dei 100 bambini che iniziano la scuola in Tanzania, meno della metà finirà la scuola primaria e solo tre completeranno la scuola secondaria superiore. Questo è un problema. Questo progetto sosterrà l'istruzione secondaria di migliore qualità, contribuendo nel contempo a rendere la scuola un posto più sicuro dove i bambini possano prosperare e dove tutte le ragazze, indipendentemente dalle circostanze, realizzino un percorso per completare la loro istruzione secondaria”, ha aggiunto. Nel 2018 la Banca mondiale ha congelato 1,7 miliardi di dollari di prestiti alla Tanzania a seguito dell’imposizione del divieto di gravidanza per le ragazze che vanno a scuola e di una legge che rende illegale mettere in discussione le statistiche ufficiali. (Res)