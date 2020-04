Thailandia: coronavirus, paese rischia crisi economica peggiore dal 1998 (2)

- Il governo della Thailandia sta soppesando l’ipotesi di varare un decreto di emergenza che consenta allo Stato di contrarre maggior debito per sostenere l’economia a fronte della pandemia di coronavirus. Lo ha dichiarato oggi il vicepremier thailandese, Somkid Jatusripitak, secondo cui “non c’è limite” alla quantità di debito sovrano che potrebbe essere potenzialmente emessa per far fronte alla crisi. Secondo Somkid, la richiesta di un “grande” pacchetto di misure di stimolo è giunta con urgenza dal ministero delle Finanze. La seconda economia del Sud-est asiatico soffrirà quest’anno la peggior contrazione di tempi della crisi finanziaria asiatica: il pil si contrarrà del 5,3 per cento, secondo le previsioni formulate dalla Banca centrale del paese, che ha tenuto conto delle misure di stimolo economico già varate dal governo. (segue) (Fim)