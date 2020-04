Filippine: coronavirus, Duterte minaccia di “sparare” a chi viola le misure di isolamento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ha inoltre annunciato la formazione di una task force inter-agenzia per la gestione dell’emergenza sanitaria, in risposta alla decisione dell’Organizzazione mondiale della sanità di dichiarare la pandemia. Ad oggi i casi confermati di infezione da coronavirus nelle Filippine sono 52, e due persone – un cittadino cinese e un filippino – sono deceduti a causa dell’infezione. Duterte ha deciso di porsi in auto-isolamento, alla luce dei contatti tra funzionari della sua amministrazione e soggetti infetti. Il presidente non esibisce alcun sintomo della Covid-19 ed ha assicurato di essere in buona salute. (segue) (Fim)