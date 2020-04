Germania-Ue: copresidente SpD Walter-Borjans favorevole ai “coronabond”

- Copresidente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) con Saskia Esken, Norbert Walter-Borjans si è detto favorevole all'introduzione dei “coronabond”, gli strumenti per la comunitarizzazione del debito degli Stati membri dell'Ue proposti da Italia e Spagna per far fronte alla crisi provocata dalla pandemia di coronavirus. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Walter-Borjans ha affermato: “Avremo bisogno delle obbligazioni comuni”. (Geb)