Coronavirus: coronavirus, Trump elogia sforzi della Cina a sostegno dei paesi

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha espresso apprezzamento per gli sforzi della Cina tesi a fornire dispositivi di protezione individuale ai paesi e alle regioni che combattono la pandemia di Covid-19. Secondo quanto riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", Trump ha definito "positivi" gli sforzi di assistenza della Cina, in risposta a domande dei cronisti se la Cina, attraverso gli aiuti all'estero, "stia assumendo un ruolo di leader globale" nella battaglia contro il coronavirus. "Al momento abbiamo 151 paesi che sono sotto assedio del virus", ha detto il presidente Usa durante una conferenza stampa della task torce sul coronavirus della Casa Bianca. Trump ha sottolineato che diversi paesi non dispongono delle risorse necessarie a far fronte efficacemente alla pandemia. "Se la Cina può aiutarli, ben venga", ha detto Trump. "Esorto la Cina e altri paesi che dispongano di forniture aggiuntive, forniture mediche, a trasferirle ad altri paesi", ha aggiunto il presidente Usa.(Cip)