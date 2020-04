Cina-Ucraina: telefonata ministri Esteri Wang-Kuleba, focus su emergenza Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, ha tenuto ieri una conversazione telefonica con il suo omologo dell'Ucraina, Dmytro Kuleba, per discutere l'approfondimento della cooperazione nella lotta contro la pandemia di Covid-19. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". "Quando la Cina ha attraversato il momento più difficile nella lotta contro l'epidemia, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso la sua simpatia in una lettera all'omologo cinese Xi Jinping e tutti i livelli della società ucraina hanno espresso il loro sostegno al popolo cinese in vari modi", ha sottolineato Wang. Ora che anche l'Ucraina si trova ad affrontare la minaccia del virus, la Cina è pronta ad assistere l'Ucraina nelle forniture mediche nelle sue capacità e a condividere le sue esperienze sulla prevenzione e il controllo della pandemia senza riserve, ha aggiunto il ministro. Sottolineando il partenariato strategico tra i due paesi, Wang ha affermato che la Cina è pronta ad approfondire ulteriormente la sua cooperazione con l'Ucraina per la co-realizzazione della Belt and Road Initiative (Bri, Nuova via della seta) e trasformare il potenziale della cooperazione tra le due parti in risultati pratici. (segue) (Cip)