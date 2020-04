Cina-Ucraina: telefonata ministri Esteri Wang-Kuleba, focus su emergenza Covid-19 (2)

- "Ci sono circa quattromila cittadini cinesi che lavorano, studiano e vivono in Ucraina. Spero e credo che la parte ucraina fornirà il supporto necessario e li aiuterà e garantirà la loro salute e sicurezza", ha aggiunto il ministro cinese. Wang ha affermato che la pandemia è una sfida globale che necessita di una risposta comune da parte della società internazionale. La Cina ha fornito l'assistenza necessaria come le forniture mediche a oltre 100 paesi bisognosi e ha contribuito a salvaguardare la salute pubblica globale, ha detto Wang. Kuleba da parte sua ha affermato che la Cina è diventata un modello per affrontare efficacemente il virus, aggiungendo che sullo sfondo della pandemia che si diffonde in tutto il mondo, i paesi possono superare le difficoltà insieme solo attraverso sforzi congiunti. Kuleba ha espresso la sua gratitudine alla Cina per aver inviato attivamente all'Ucraina forniture anti-epidemia, dicendo che il suo paese è disposto a imparare dall'esperienza cinese e continuare ad approfondire gli scambi e la cooperazione con Pechino in modo da combattere congiuntamente l'epidemia. "Il governo ucraino attribuisce grande importanza allo sviluppo delle relazioni con la Cina ed è disposto a spingere per l'ulteriore sviluppo del partenariato strategico tra le due parti", ha affermato Kuleba, aggiungendo che l'Ucraina farà del suo meglio per garantire la salute e la sicurezza dei cittadini cinesi in Ucraina. (Cip)