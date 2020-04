Meteo: le previsioni per oggi a Torino e in Piemonte

- A Torino oggi, giovedì 2 aprile, giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1224m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: giornata in prevalenza soleggiata seppur con ancora un po' di nubi sparse tra notte e mattina in Piemonte, specie sui settori pedemontani. Clima ancora freddo con locali gelate fino a bassa quota, temperature massime in netto rialzo. Venti deboli. (Rpi)