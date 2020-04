Germania-Ue: ministro Finanze Scholz, Mes senza austerità contro crisi coroanvirus

- Per rispondere alla crisi provocata dalla pandemia di coronavirus, l'Unione europea non dovrebbe emettere gli eurobond, come propongo l'Italia e altri Stati membri. L'Ue dovrebbe, invece, adottare un piano di salvataggio che prevede, tra l'altro, l'attivazione del Meccanismo europeo di stabilità con l'erogazione di prestiti ai paesi più bisognosi non subordinati alle condizioni di austerità attualmente previste. È quanto propone il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Scholz “non è esattamente noto come un amico della comunitarizzazione del debito”. Tuttavia, nella crisi innescata dal coronavirus, la richiesta che l'Ue agisca in tale direzione è “forte come non mai”, con “politici italiani” che “quasi ogni giorno” rivolgono sui media tedeschi “supplichevoli appelli” alla solidarietà europea. Tali richieste iniziano ad avere effetto, con sempre più politici ed economisti tedeschi che si dicono favorevoli agli eurobond. Tuttavia, Scholz conosce le riserve dei tedeschi alla condivisione del debito tra gli Stati membri dell'Ue e da ciò muove la sua proposta di modificare di fatto il Mes. In particolare, dei 200 miliardi di euro di cui dotare il Meccanismo europeo di stabilità, 100 miliardi andrebbero destinati a prestiti per i paesi dell'Eurozona in maggiore necessità, come Italia o Spagna. I finanziamenti non sarebbero soggetti ai “rigidi requisiti” di riforme strutturali e riduzione della spesa pubblica attualmente previsti dal Mes. L'unica condizione sarebbe impiegare i prestiti per combattere la crisi del coronavirus. Altri 50 miliardi di euro dovrebbero essere erogati dalla Banca europea per gli investimenti (Bei). L'istituto dovrebbe garantire i prestiti degli Stati dell'UE alle imprese colpite dalle conseguenze economiche della pandemia. Infine, con un ammontare tra i 50 e i 100 miliardi di euro verrebbero finanziamenti il sussidio di disoccupazione e la cassa integrazione dell'Ue elaborati dalla Commissione europea. (Geb)