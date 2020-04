Cina: ministero Commercio promuoverà industria petrolifera a Zhejiang

- Il ministero del Commercio della Cina promuoverà l'espansione delle attività dell'industria petrolifera e del gas nella zona di libero scambio pilota (Ftz) dello Zhejiang, nella Cina orientale. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Una serie di misure verrà adottata per introdurre investitori strategici internazionali nel commercio petrolifero, accelerare la trasformazione e il potenziamento del settore petrolchimico e della raffinazione e migliorare la capacità di allocazione orientata al mercato nella circolazione del petrolio, ha affermato il ministero in una conferenza stampa online. L'apertura si è concentrata sui principali collegamenti nella catena dell'industria petrolifera e del gas come commercio, stoccaggio, trasporto, trasformazione e circolazione, nonché sulle politiche finanziarie e fiscali. (segue) (Cip)