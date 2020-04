Cina: ministero Commercio promuoverà industria petrolifera a Zhejiang (2)

- La Ftz pilota di Zhejiang è stata fondata per esportare petrolio raffinato, e le imprese di raffinazione e integrazione chimica nella Ftz sono state le prime a iniziare l'esportazione. Saranno compiuti ulteriori sforzi per promuovere lo sviluppo del gas naturale liquefatto e l'industria dell'energia pulita, migliorare l'offerta di olio combustibile a basso contenuto di zolfo e rafforzare l'ambiente marino per raggiungere uno sviluppo sano e sostenibile. I dati mostrano che seimila imprese petrolifere e di gas sono state registrate nella Ftz pilota, con 320 miliardi di yuan (circa 45,22 miliardi di dollari) di commercio di prodotti petroliferi nel 2019. (Cip)