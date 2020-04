Usa-Bulgaria: colloquio telefonico fra Pompeo e premier Borisov, focus su coronavirus

- Il segretario di Stato Mike Pompeo ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro bulgaro Bojko Borisov. Lo ha riferito il portavoce del dipartimento Usa, Morgan Ortagus, secondo cui il segretario si è congratulato con la Bulgaria per le sue azioni rapide volte a ridurre il numero di casi Covid-19. Pompeo e Borisov hanno discusso degli ulteriori sforzi per mitigare questa crisi e hanno sottolineato l'importanza del partenariato strategico Usa-Bulgaria. (Was)