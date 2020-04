Vietnam: coronavirus, governo blocca tutti i voli passeggeri

- Il governo del Vietnam ha ulteriormente inasprito le misure emergenziali adottate in risposta alla pandemia di coronavirus. Il ministero dei Trasporti ha sospeso da oggi tutti i voli passeggeri inj da e per il paese sino al 15 aprile, nel tentativo di frenare la propagazione del virus. Faranno eccezione i voli per il trasporto di merci e per missioni diplomatiche, mediche e commerciali. Il Vietnam è uno dei mercati dell’aviazione civile in più rapida crescita del globo. I voli domestici verranno ridotti a due soltanto tra Hanoi e Ho Chi Minh City, ed uno da Hanoi a Da Nang. Severe limitazioni sono state imposte anche al traffico stradale e marittimo. (segue) (Fim)