Vietnam: coronavirus, governo blocca tutti i voli passeggeri (2)

- Il Vietnam ha intrapreso ieri, primo aprile, un periodo di blocco nazionale di due settimane, teso a contrastare la propagazione del coronavirus. Le autorità pubbliche hanno chiesto ai cittadini di evitare gli assembramenti di più di tre persone. Ad oggi il Vietnam conta ufficialmente 212 casi di contagio da Covid-19, e zero vittime. Il Vietnam spera sulle temperature elevate e l’umidità per rallentare la propagazione del virus nel paese, ma l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha evidenziato ieri che non esiste alcuna prova certa della vulnerabilità del virus alle temperature elevate, e che per tale ragione non è possibile prevedere la durata della pandemia. (segue) (Fim)