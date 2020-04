Coronavirus: Conte, stiamo predisponendo ricostruzione e rilancio economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prima di abbracciare una prospettiva di allentamento delle misure occorre una base scientifica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte intervenendo a "Accordi & Disaccordi" sul Nove. "Stiamo già predisponendo per lavorare in questa prospettiva per non essere impreparati. Ci stiamo predisponendo anche per la completa ricostruzione e il rilancio economico", ha aggiunto. (Rin)