Coronavirus: Conte, errori del passato non vengano riproposti

- Per il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine della vicenda Covid-19, sul versante del Servizio sanitario nazionale, "dovremo lavorare per un piano. Occorrerà una riflessione seria, approfondita a livello nazionale perché gli errori compiuti in passato non vengano riproposti. Credo che occorra anche lavorare in termini di strategia del Paese per delineare un futuro più efficace per questi giovani". Il premier, ospite questa sera di "Accordi & Disaccordi", sul Nove, ha commentato il video di una giovane dottoressa impegnata in prima linea nella lotta contro il coronavirus. (Rin)