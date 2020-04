Brasile: Corte suprema diffida governo, su coronavirus basta campagne contro quarantena (2)

- Lo scorso sabato, 28 marzo, il giudice del tribunale federale di Rio de Janeiro aveva accolto la richiesta della procura in cui si proibiva al governo di Bolsonaro di trasmettere con qualsiasi mezzo pezzi di propaganda della campagna "Il Brasile non può fermarsi". Nello stesso ambito, la procura ha chiesto al tribunale di imporre una sanzione di mila real 100.000 (19 mila euro) al presidente Jair Bolsonaro per non aver ottemperato alla decisione giudiziaria della stessa corte - adottata venerdì 27 marzo – in cui si stabiliva che le autorità federali si sarebbero astenute "dall'adottare qualsiasi incentivo alla non osservanza dell'isolamento sociale raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms)". (segue) (Brb)