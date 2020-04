Paraguay: coronavirus, governo non consente ingresso a cittadini bloccati alle frontiere (4)

- Il governo ha decretato la quarantena generale lo scorso 11 marzo. Tra le misure adottate anche il decreto che stabilisce l'emergenza sanitaria in tutto il paese ed il coprifuoco notturno. Fin da subito è stato proibito l'ingresso al paese per stranieri non residenti mentre la chiusura parziale delle frontiere disposta inizialmente dal governo è poi passata ad essere una chiusura completa. Sono state inoltre sospese le attività per scuole ed università, come anche gli eventi pubblici. Dal 13 marzo sono stati sospesi anche tutti i voli dall'Europa ed era stato decretato inizialmente l'isolamento obbligatorio per chi viene dalle aree a rischio. (Abu)