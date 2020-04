Energia: Putin, Russia sta discutendo calo prezzi petrolio con Opec e Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha confermato oggi che il governo sta discutendo il calo dei prezzi del petrolio con i partner interessati dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e gli Stati Uniti. Lo riferisce un comunicato stampa del Cremlino. Secondo il presidente russo, gli attori chiave del settore petrolifero dovrebbero trovare una decisione per migliorare la situazione . “Ne stiamo discutendo con i colleghi sia all'interno del paese che a livello internazionale, con i nostri partner OPEC e ne ho discusso di recente con il presidente degli Stati Uniti ", ha dichiarato Putin. Secondo il presidente russo, tutti, compresi i consumatori, dovrebbero essere preoccupati, dal momento che la possibile mancanza di finanziamenti derivanti dalle mancante entrate petrolifere potrebbe comportare un aumento dei prezzi, di cui "nessuno ha bisogno", ha continuato il presidente. "Questo è il motivo per cui dovremmo elaborare decisioni che possano alleviare la situazione del mercato in generale, insieme ai produttori e ai principali consumatori", ha aggiunto Putin. (segue) (Rum)