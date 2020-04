Energia: Putin, Russia sta discutendo calo prezzi petrolio con Opec e Stati Uniti (3)

- Le previsioni per il mese di aprile risentono in modo particolare del crollo del trasporto aereo, con il consumo di carburante che nei soli Stati Uniti potrebbe crollare del 50 per cento rispetto al 2019. Con le maggiori economie mondiali bloccate a causa della pandemia di Covid-19 e il prezzo del petrolio ai minimi dal 2003, secondo molti osservatori sarà molto difficile una ripresa a breve termine soprattutto se al crollo della domanda non verrà affiancata una riduzione dell’offerta da parte dei principali produttori, in particolare Arabia Saudita e Russia, che dopo il fallimento dell’accordo Opec+ hanno ripreso a produrre ai loro massimi livelli con la saudita Aramco che secondo diverse fonti del settore starebbe producendo, come promesso, oltre 12 milioni di barili al giorno. (segue) (Rum)