Coronavirus: Pizzul (Pd) a Fontana, sindaci pongono problemi veri, richieste non sono speculazioni politiche

- "I sindaci hanno posto problemi veri e Fontana non può liquidare con l'espressione 'speculazione politica' tutte le domande e le proposte che gli vengono fatte. Nessuno attacca in maniera pregiudiziale la Regione, e non lo fanno certamente i sindaci, ma viene il sospetto che chiunque osi esprimere un parere o fare una domanda venga considerato con fastidio, come un potenziale avversario politico". Lo afferma in una nota il capogruppo del Pd in Regione Lombardia, Fabio Pizzul. "Assicuro al presidente che contro Covid-19 siamo tutti dalla stessa parte - prosegue Pizzul - e vorremmo che Regione Lombardia uscisse dall'idea di doversi difendere sempre e comunque da tutti, non perdendo occasione per attaccare chiunque osi segnalare che non è andato proprio tutto bene". (Com)