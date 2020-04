Coronavirus: Ciriani (Fd'I) a Marucci, no lezioni, confonde collaborazione con accondiscendenza

- Per il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Luca Ciriani, il capogruppo del Partito democratico a palazzo Madama, Andrea Marcucci confonde la collaborazione con l'accondiscendenza. Infatti, fino ad ora la maggioranza soltanto a parole ha aperto alla collaborazione delle opposizioni. Lo dimostra il fatto - continua il parlamentare in una nota - che finora tutti i provvedimenti decisi dal governo sono stati presi nella più totale solitudine, finanche quelli che hanno ridotto fortemente le libertà degli italiani. E se non fosse stato per le opposizioni questa maggioranza sarebbe andata avanti nel più totale disprezzo delle regole e dei principi del parlamentarismo. E sono state sempre le opposizioni - aggiunge l'esponente di Fd'I - che per prime, consapevoli del disastro economico e produttivo che si stava determinando, hanno chiesto con realismo e pragmatismo un primo intervento straordinario di decine di miliardi di euro a fronte di un governo e di una maggioranza che balbettante si limitava a stanziare pochi spiccioli. E' evidente che Marcucci e la sinistra hanno una visione tutta loro della collaborazione, che non ci appartiene. Quindi da lui non accettiamo lezioni".(Com)