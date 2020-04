Usa-Sudan: Pompeo a premier Hamdok, nominare Consiglio legislativo di transizione

- Il segretario di Stato Usa Michael Pompeo ha ribadito al primi ministro sudanese Abdalla Hamdok l'importanza di garantire una riuscita transizione democratica in Sudan e di nominare al più presto un Consiglio legislativo di transizione e di governatori civili. Lo riferisce in un comunicato stampa il dipartimento di Stato Usa. Pompeo ha ribadito il sostegno degli Stati Uniti al governo di transizione guidato dai civili e ai suoi sforzi per costruire una pace duratura in Sudan. I due leader hanno poi discusso sui requisiti necessari alla revoca del Sudan dalla lista dei paesi finanziatori del terrorismo, oltre che della pandemia di coronavirus in corso e della cooperazione bilaterale. (Com)