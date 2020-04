Coronavirus: Sardegna, presidente Solinas annuncia pacchetto di misure per famiglie e imprese (2)

- Solinas ha annunciato anche importanti novità sull'approvvigionamento delle attrezzature medicali. Con la collaborazione preziosa dei Vigili del Fuoco e' stata ricevuta all'aeroporto di Elmas la fornitura dei primi 10 mila kit rapidi per la verifica ematologica del coronavirus (che si aggiungono ai 1000 arrivati nei giorni scorsi) per il personale e gli ospiti delle strutture sanitarie. La Regione ha inoltre ricevuto una prima parte delle altre forniture acquistate: si tratta di 100 mila mascherine ffp2, un primo lotto in attesa della consegna del restante materiale, ulteriori 900 mila pezzi ffp2, che sarà recapitato il 4 aprile. Sono in arrivo poi un milione di mascherine chirurgiche e un milione di ffp3, che copriranno un fabbisogno calcolato in oltre 30 mila mascherine al giorno solo per il personale medico e sanitario. (segue) (Rin)