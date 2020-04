Coronavirus: Conte, da Ue passi significativi, arriveranno altri provvedimenti

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ritiene che in Europa si siano fatti "passi significativi rispetto alle posizioni iniziali" sul contrasto all'emergenza coronavirus. Il premier lo ha detto intervenendo a "Accordi & Disaccordi" sul Nove. "La presidente Von der Leyen mi ha anticipato altre due misure che domani andranno in Commissione" per "100 miliardi". Il capo del governo ha spiegato che "ci verrà consentito di usare tutti i fondi strutturali europei senza più vicoli", senza ad esempio "il cofinanziamento nazionale". E poi ha assicurato che "arriveranno altri provvedimenti, altre iniziative" perché "l'importante è quando usciamo dall'emergenza".(Rin)