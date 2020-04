Brasile: Corte suprema diffida governo, su coronavirus basta campagne contro quarantena (4)

- Bolsonaro, che denuncia una "esagerazione" soprattutto dei media sulla portata dell'emergenza relativa alla pandemia di coronavirus ha effettuato nel pomeriggio di domenica 29 marzo una passeggia per la capitale Brasilia, ribadendo la sua contrarietà al blocco totale contro gli spostamenti e le attività commerciali. Il presidente aveva ripreso alcuni momenti della sua passeggiata per le vie della capitale. In un video, Bolsonaro chiacchiera con un ambulante, mostra il suo sostegno alle persone che continuano a lavorare e raccomanda a "coloro che hanno più di 65 anni di rimanere a casa". In un secondo video, girato nei pressi di un supermercato, torna a criticare le misure di isolamento e ricorda che "il paese risulta immune quando il 60, 70 per cento" della popolazione risulta contagiato. "A volte il rimedio è peggio della malattia", ha detto Bolsonaro che nel corso dell'escursione, pur concedendo qualche scatto fotografico con i suoi simpatizzanti, ha comunque evitato di stringere le mani o stabilire contatti fisici. (segue) (Brb)