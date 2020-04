Brasile: Corte suprema diffida governo, su coronavirus basta campagne contro quarantena (5)

- Poco dopo la pubblicazione, la piattaforma Twitter (e successivamente i social network Facebook e Instagram) hanno anche rimosso i contenuti dal presidente perché ritenuti in violazione delle norme di comportamento per la comunicazione pubblica sul nuovo coronavirus. "Twitter ha di recente annunciato l'allargamento a tutto il mondo delle regole" che prevedono "l'oscuramento dei messaggi che potrebbero contraddire le informazioni sulla salute pubblica fornite da fonti ufficiali ed esporre le persone a un maggiore rischio di trasmettere la Covid-19", fa sapere l'azienda citata dal quotidiano "G1". "Questo tweet non è più disponibile perché ha violato le regole di Twitter", si legge sui due post pubblicati sul profilo ufficiale del presidente. (segue) (Brb)