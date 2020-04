Brasile: Corte suprema diffida governo, su coronavirus basta campagne contro quarantena (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Twitter, che sembra aver risparmiato altri messaggi analoghi dello stesso Bolsonaro, non specifica le ragioni specifiche dell'intervento ma rimanda al codice di comportamento pubblicato sul blog. Tra le regole, è prevista la rimozione dei contenuti che negano "le raccomandazioni delle autorità della salute globale per diminuire la possibile esposizione alla Covid-19 con l'intenzione di influenzare le persona ad agire contro le indicazioni raccomandate", quali ad esempio "il distanziamento sociale non è efficace", o di "incentivare attivamente le persone a non mantenere le distanze sociali in aree colpite dalla Covid-19". I media locali fanno notare che oltre alle raccomandazioni formulate dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), lo stesso ministero della Salute del Brasile aveva nelle ore precedenti ribadito l'invito a mantenere le distanze sociali. (Brb)