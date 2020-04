Usa: coronavirus, estesa quarantena a tutta la Florida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha emesso oggi un ordine esecutivo che impone a tutti i residenti dello Stato di rimanere a casa, nel quadro dell'emergenza coronavirus. Prima della decisione del governatore, solo alcune parti della Florida finora avevano implementato questo tipo di restrizione. La regola entrerà in vigore domani sera a mezzanotte. Oggi la Florida ha registrato per la prima volta un aumento di contagi di coronavirus superiore alle mille unità, con una crescita esponenziale negli ultimi giorni. "Anche se ci sono molti posti in Florida con bassi tassi di contagio, è importante fare questa mossa ora", ha detto DeSantis, durante una conferenza stampa. Il governatore, membro del Partito repubblicano, ha affermato di essersi consultato con il presidente Donald Trump prima di emettere l'ordine, e che l'estensione delle linee guida sul distanziamento sociale di altri 30 giorni ha influenzato anche la sua decisione. La Florida risulta uno Stato particolarmente a rischio per l'alto numero di anziani residenti e per il recente fenomeno dello Spring break, con migliaia di giovani provenienti da tutte le aree dal Paese arrivati nello Stato per festeggiare le vacanze scolastiche. (Nys)