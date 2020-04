Tirrenia: raggiunto accordo con Cin, ripartono tratte passeggeri e merci

- E' stato raggiunto un accordo fra Cin e Tirrenia in A.s. che permette di far ripartire da subito tutte le tratte passeggeri e merci previste dalla Convenzione sulla continuità territoriale che nel frattempo, su alcune rotte, è stata garantita da Moby. Lo riferisce Tirrenia in una nota. Cin ed il gruppo Moby confermano che rispetteranno tutti i loro impegni nei confronti di ogni soggetto, come la famiglia Onorato ha sempre fatto da cinque generazioni di armatori al servizio da oltre 130 anni della Sardegna, lavorando fattivamente per superare la complessa e sistemica congiuntura attuale continuando ad onorare con responsabilità e senso del dovere i territori serviti e le loro esigenze. La Compagnia ringrazia i Commissari di Tirrenia in A.s., il Mit ed il Mise per aver favorito la conclusione dell’accordo.(Com)