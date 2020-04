Usa: opposizione su coronavirus, istituire commissione d'inchiesta su gestione emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Istituire una commissione indipendente per indagare sugli errori commessi dagli Stati Uniti nella gestione dell'emergenza durante la pandemia di coronavirus, sul modello di quella già istituita per il dopo 11 settembre. E' la proposta che intende presentare il deputato del Partito democratico alla camera dei Rappresentanti, Adam Schiff. "Dopo Pearl Harbor e l'11 settembre, abbiamo esaminato ciò che è andato storto per imparare dai nostri errori", ha scritto Schiff su Twitter. Per il deputato, che presiede il Comitato di intelligence della Camera, "quando ripartiremo, avremo bisogno di una commissione bipartisan per rivedere la nostra risposta e capire come prepararci meglio per la prossima pandemia." Schiff non ha fornito dettagli sulla tempistica della proposta, ma ha suggerito che essa vedrà luce dopo che il Congresso avrà approvato una serie di aiuti straordinari per alleviare l'impatto economico della pandemia. Nel corso dell'ultimo mese, l'amministrazione del presidente Donald Trump è stata criticata per aver dato una risposta considerata tardiva all'epidemia.(Nys)