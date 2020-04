Coronavirus: Conte, paura? No, è situazione che richiede coraggio

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha affermato in merito alla gestione della vicenda Covid-19 di aver "avvertito tutta la finitezza dell'essere umano, come dice il Papa. Ho paura? No, è una situazione che richiede coraggio, determinazione. E' tale la responsabilità verso 60 milioni di cittadini che questo mi fa moltiplicare le energie. Ho un grande compito - ha sottolineato il premier ospite questa sera di "Accordi & Disaccordi", sul Nove -, in questo momento tante persone dipendono dalle mie decisioni e da quelle delle altre istituzioni coinvolte". (Rin)