Coronavirus: Sardegna, presidente Solinas annuncia pacchetto di misure per famiglie e imprese

- E' stato approvato dalla Giunta regionale della Sardegna un piano di misure economico-sociali per fronteggiare l'emergenza, da portare al confronto con i capigruppo di tutte le forze politiche del Consiglio, secondo il percorso di condivisione concordato nei giorni scorsi. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Christian Solinas, aprendo il consueto appuntamento serale con i giornalisti sardi. "Un'importante misura che deve garantire l'erogazione immediata di liquidità per famiglie e imprese sarde, duramente provate dalla paralisi di molte attività economiche - ha detto il presidente -. Abbiamo raggiunto un'intesa con tutti i capigruppo; sarà dunque un provvedimento ampiamente condiviso a seguito di un confronto in programma nelle prossime 48 ore, per accogliere ulteriori suggerimenti e contributi, nella determinazione di approvarlo in Consiglio in tempi strettissimi". (segue) (Rin)