Brasile: Corte suprema diffida governo, su coronavirus basta campagne contro quarantena (3)

- Nella richiesta inviata in tribunale, la procura affermava che, "nonostante la determinazione a non incoraggiare la non conformità dall'isolamento, il presidente della Repubblica ha fatto passeggiate in alcune città del Distretto Federale, promuovendo l'agglomerazione di persone e incoraggiando un ritorno al lavoro", si legge nella richiesta dell'Mpf. Per la procura "l'incentivo per la popolazione a scendere in strada e riprendere la propria routine, senza avere un piano definito e ampiamente diffuso per combattere la pandemia, potrebbe violare i principi di precauzione e prevenzione e potrebbe inoltre, si traduce in una carente tutela del diritto costituzionale alla salute, sia nella sua propensione individuale che collettiva". (segue) (Brb)