Paraguay: coronavirus, governo non consente ingresso a cittadini bloccati alle frontiere (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'ultimo bollettino delle autorità sanitarie diramato oggi sono in totale 69 i contagi da nuovo coronavirus nel paese, con 4 nuovi casi confermati nelle ultime 24 ore. La quarantena totale decretata dal governo nel frattempo è stata prorogata fino al 12 aprile, mentre durante la settimana santa di Pasqua saranno bloccati i punti di accesso ed uscita dalla capitale Assunzione per evitare la propagazione del virus ad altri dipartimenti del paese. In una nota diffusa dalle autorità sanitarie si invita la cittadinanza a "rispettare le disposizioni del governo per mitigare la dispersione del coronavirus" e a "non abbassare la guardia rispettando le misure di igiene personale e la disinfezione giornaliera degli oggetti di uso comune". (segue) (Abu)