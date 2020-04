Energia: Putin, Russia sta discutendo calo prezzi petrolio con Opec e Stati Uniti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finora non vi sono segnali positivi sull’organizzazione di una nuova riunione per questo mese. L’Algeria, attuale presidente dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio, e, in passato, fondamentale per trovare un accordo tra Russia e Arabia Saudita per sostenere il mercato dopo la crisi del 2015, ha cercato nuovamente di spingere per una nuova riunione del Consiglio della commissione economica del Cartello nelle prossime settimane. Tuttavia, almeno quattro membri – Arabia Saudita, Emirati, Kuwait e Nigeria – hanno chiarito che per ora non vedono la necessità di un tale incontro anticipato, propendendo per l’incontro già accordato nel mese di giugno. Al momento l'Arabia Saudita prevede di aumentare la sua produzione a 12,3 milioni di barili al giorno nel mese di marzo, rispetto ai circa 9,7 milioni di febbraio. Il regno avrebbe già caricato diverse delle sue superpetroliere noleggiate a inizio marzo per aumentare la sua capacità di export e starebbe trasferendo grandi quantità di greggio in Egitto per procedere alle esportazioni sui mercati europei. (Rum)