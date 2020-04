Italia-Polonia: Gazeta Wyborcza, "italiani asini", l'ambasciatore Amati esige le scuse

- Il quotidiano polacco “Gazeta Wyborcza” ha inviato ai propri abbonati una newsletter dal titolo “Gli italiani sono una nazione di asini, non dobbiamo fare come loro”, suscitando la dura reazione del nostro ambasciatore a Varsavia, Aldo Amati. Il diplomatico ha risposto al quotidiano tramite i profili social dell’ambasciata, ottenendo le scuse di “Gazeta Wyborcza” e bloccando la pubblicazione dell’edizione cartacea in cui venivano utilizzate espressioni offensive verso gli italiani. “Che disgrazia leggere una mostruosità come questa mentre migliaia di italiani muoiono e i nostri medici lottano eroicamente rischiando la propria vita! Vergognatevi di questo insulto al popolo italiano”, le parole di Amati affidate ai social. (segue) (Vap)